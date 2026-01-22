KZ
    17:04, 22 Қаңтар 2026 | GMT +5

    OpenAI Қазақстанның 165 мың педагогіне тегін лицензия беретін болды

    АСТАНА. KAZINFORM — OpenAI компаниясы мектептер мен жоғары оқу орындарының 165 мың педагогіне тегін лицензиялар береді. Бұл туралы Ғылым және жоғары білім вице-министрі Гүлзат Көбенова айтып берді.

    OpenAI
    Фото: Euronews.com

    Оның айтуынша, ЖИ, инжиниринг және ЖИ цифрлық технологиялары бойынша жаңа білім беру бағдарламаларын даярлау басталды. 30 жоғары оқу орны ЖИ бойынша 42 білім беру бағдарламасын енгізді, олардың қатарында: «Қолданбалы ЖИ», «ЖИ инженериясы және блокчейн», «Медицинадағы ЖИ» бар. Онда бакалавриат, магистратура және докторантура бойынша 2 815 студент білім алып жатыр. 

    Профессор-оқытушылар құрамының 54%-дан астамы ЖИ бойынша оқудан өтті.

    – Келесі қадам – академиялық этиканы қатаң сақтай отырып, оқытушының жүктемесін азайтатын және даярлық сапасын арттыратын басқарылатын әрі қауіпсіз құрал ретінде ChatGPT Edu-ды енгізу. OpenAI компаниясымен өзара түсіністік туралы меморандум аясында мектептер мен жоғары оқу орындарының 165 мың педагогына тегін лицензиялар беріледі, – деді Г. Көбенова Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте.

    Бұл қазақстандық педагогтарға мынадай мүмкіндіктер береді деп күтілуде:

    ● Күнделікті тапсырмаларды автоматтандыру (есептер дайындау, тапсырмаларды тексеру).

    ● Студенттер үшін оқу жоспарлары мен материалдарын дербестендіру.

    ● Деректерді талдау және құжаттарды түйіндеудің озық функцияларын пайдалану.

    ● Өз курстары үшін кастомизацияланған AI-ассистенттер мен чат-боттар құру.

    Бұл құралды енгізу педагогикалық акселератор қызметін атқарып, қысқа мерзімде елдегі оқыту әдістемелерін жүйелі түрде жаңартуға және педагогтердің өздерін жаңа AI-парадигмасында жұмыс істеуге дайындауға бағытталған.

    Coursera-мен дәл осыған ұқсас жоба өз нәтижелілігін көрсетті. 3 жылда 235 мыңнан астам студент 503,7 мыңнан астам сертификат алған.

    – Coursera Қазақстанды білім беруді цифрлық трансформациялау бойынша әлемдік көшбасшылардың бірі ретінде ресми түрде таныды. Бір жылда студенттердің «Баршаға арналған генеративті ЖИ» курстар блогына қызығушылығы артып, алынған сертификаттар саны 2024 жылғы 5 573-тен 2025 жылы 41 159-ға дейін өсті, – деді вице-министр.

    Ұқсас динамика промпт-инженерияға арналған курстар бойынша да байқалады. «ChatGPT-ге арналған промпт инженерия» курсы бойынша сертификаттар саны 2025 жылы 33 898-ге дейін артты. Тағы бір танымал курстардың бірі – «ChatGPT арқылы жаңашыл оқыту» (10 783 сертификат).

    Айта кетейік, 2025 жылы мемлекет тарапынан 93 мың білім беру гранты бөлініп, оның 99%-дан астамы толық игерілді.

     

