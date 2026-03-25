    04:05, 25 Наурыз 2026 | GMT +5

    OpenAI Sora жасанды интеллект негізіндегі бейне генераторын жабу туралы шешім қабылдады

    АСТАНА. KAZINFORM — Америкалық OpenAI технологиялық компаниясы шынайы бейнегенератор — Sora нейрондық желісін жабу туралы шешім қабылдады, деп хабарлайды ТАСС.

    Фото: openai.com

    — Біз Sora-мен қоштасып жатырмыз. Оны бірге жасаған, оны бөліскен және оның айналасында қауымдастық құрған барлық адамдарға рақмет. Sora-мен бірге жұмыс істегендеріңіз маңызды болды және біз бұл жаңалықтың көңіл күйді түсіретінін білеміз, — делінген X желісіндегі мәлімдемеде.

    Мұндай шешім неліктен қабылданғаны туралы ақпарат берілмеді.

    OpenAI Sora-ны 2024 жылдың желтоқсанында іске қосты және сол кезде жасанды интеллектімен жұмыс істейтін бейне жасаудағы ең озық құралдардың бірі болды.

    Sora мәтіндік сипаттамаларға негізделген дауыспен шынайы бейнелер жасайды.

    Айта кетейік, осыған дейін OpenAI басшысы жасанды интеллектіні реттейтін жаһандық орган құруға шақырған болатын.

    Динара Маханова
