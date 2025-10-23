Орал қаласы жылыту маусымын апатсыз өткізе ала ма
ОРАЛ. KAZINFORM — Орал қаласында жылыту маусымы басталып, әлеуметтік мекемелер мен үйлерге жылу берілді. Алдағы қыс шаһар үшін қалай өтпекші, қауіп бар ма, осыған байланысты Kazinform тілшісі мәселені зерделеп көрді.
60 жыл бұрын салынған бу қазандығы әбден тозып тұр
Қоғам белсендісі Мұхтар Өтесов пен БҚО қоғамдық кеңесінің мүшесі, заңгер Бауыржан Ахметжанның мәлім еткеніндей, қаланы жылумен қамтитын «Жайықжылуқуат» АҚ-ға тәуелсіз сарапшы ұйым тексеру жүргізген.
Бауыржан Ахметжанның сөзіне қарағанда, биылғы 27 сәуірде «Жайықжылуқуат» АҚ мен «ЖСМ Эксперт» ЖШС шарт жасасқан.
Құны 2 млн теңге болатын шарттың мәні — құбырларды, жабдықтарды техникалық тексеруден өткізу. Бұған 1965 жылы салынған № 5 бу қазандығы, турбина цехы, қазандық цехы кіреді.
— Техникалық тексеру кезінде анықталғандай, бу қазандығы корпусының жағдайы нашар, коррозия деңгейі өте жоғары, темір швеллерлер шіріген. Құлау қаупі болуы мүмкін. Клапандары су жіберіп тұр, жылу изоляциясы толық емес, дұрыс қапталмаған, жылу жоғалту қаупі бар. Автоматика, электр жабдықтары дұрыс қапталмаған, тұрбалардың дәнекерлеген жерлері сапасыз, бу қазандығының корпусында жарықтар бар. Міне, тәуелсіз сарапшы осындай қорытынды беріп, шұғыл жөндеу қажет екенін айтқан, — дейді Б.Ахметжан.
Оның айтуынша, көрсетілген ақаулар 10 күн ішінде жөнделуі қажет болған.
Алайда 23 қыркүйек күні тәуелсіз сарапшы келген кезде Орал жылу-қуат орталығында № 5 бу қазандығы бойынша ештеңе жасалмаған болып шықты.
— Орал қаласында 400 мыңға жуық халық тұрады. Қаланы жылумен «Жайықжылуқуат» АҚ қамтамасыз ететін болса, бұған Орал қаласы әкімдігі мен облыстық энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы да жауапты. Сондықтан жылыту маусымы алдында ТЖ департаменті, басқа да мүдделі ұйымдардың қатысуымен комиссия құрылып, акт жасалып, алдын ала қамдануы тиіс еді. Салынғанына 60 жыл өткен, әбден тозып тұрған бу қазандығы жарылып, Екібастұздағыдай апатты жағдай болмасына кім кепіл? — дейді қоғам белсенділері.
Басқарма басшысы не дейді?
БҚО энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Бейімбет Мусиннің нақтылауынша, қала тұтынушылары «Жайықжылуқуат» АҚ-ның су қыздырғыш қазандары арқылы жылумен қамтамасыз етіледі. Бұл қазандықтардан берілетін жылу энергиясы — қала үшін негізгі жылу көзі.
Оның түсіндіруінше, энергетикалық қазандарда бу турбиналары арқылы электр энергиясы өндіріледі. Бұл қазандықтардың жұмысы жылу беру процесіне кері әсер етпейді, өйткені жылу энергиясы тұрғындарға су қыздырғыш қазандықтардан беріледі.
— «Жайықжылуқуат» АҚ орналасқан энергетикалық қазандардың парктік ресурсы, яғни зауыт-өндіруші белгілеген пайдалану мерзімі толықтай таусылған. Бүгінгі таңда бұл қазандар 55 жылдан астам уақыт бойы пайдаланылып келеді. Соған қарамастан, олар тұрақты техникалық қызмет көрсетудің және жүйелі жөндеу жұмыстарының арқасында жұмыс қабілетін сақтап отыр. 2025 жылғы қысқы маусымға дайындық аясында № 2 энергетикалық қазандығында буқыздырғыш түтіктер толықтай ауыстырылды. Сонымен қатар № 11 су қыздырғыш қазандығының экрандық құбырлары жаңартылды. Жүргізілген жөндеу жұмысы жылу көздерінің тұрақты әрі қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етеді, — дейді Б.Мусин.
Оған қоса басқарма мәліметі бойынша энергетикалық қазандықтарды жаңарту мақсатында 3 қазандыққа жобалық-сметалық құжаттама жасақтау басталған. Содан соң мемлекеттік сараптамадан өткізілмекші.
ЖСҚ жасақталғаннан кейін қаражат сұрау үшін республикалық бюджетке тиісті өтінім жолданады. Сәйкесінше республикалық бюджеттен қолдау табылған жағдайда қайта жаңарту жұмыстары қолға алынбақшы.
Жылу құбырларындағы жағдай нешік?
Басқарма басшысы Бейімбет Мусиннің мәлімдеуінше, жылыту маусымына дайындық аясында «Жайықжылуқуат» АҚ тарапынан барлық жоспарланған жұмыстар толығымен орындалған.
Атап айтқанда, кәсіпорынның өз қаражаты есебінен қала ішіндегі 5,5 км жылу желілеріне күрделі және ағымдағы жөндеу жүргізілді. Бұл жұмыстар аясында тозығы жеткен құбырлар жаңартылып, жылу оқшаулау жасалып, тиісті арматура ауыстырылды.
Сонымен қатар Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен бөлінген қаражат есебінен 3,9 км № 2 жылу магистралінің реконструкциясы толығымен аяқталды.
Бұл жоба биылғы сәуір айында басталып, бүгінде 100 пайыз орындалды. Нәтижесінде жылу желілерінің сенімділігі мен апатқа қарсы төзімділігі едәуір артты.
Тағы бір маңызды мәселе — тұрғын үйлердің жылумен үздіксіз қамтылуы. Облыс орталығында жылыту маусымы басталғанымен, әлі де қосылмаған үйлер бар екендігін тұрғындар әлеуметтік желіде жазып жатыр.
Бұған байланысты Б.Мусин қаладағы көпқабатты тұрғын үйлердің толықтай орталық жылу жүйесіне қосылғанын айтты. Сонымен бірге барлық әлеуметтік нысандар, атап айтқанда, мектептер, балабақшалар, ауруханалар мен өзге де мекемелер жылумен қамтамасыз етілді.
— Жылу беру процесі бекітілген кестеге сәйкес кезең-кезеңмен жүргізілді. Әрбір тұрғын үйге берілетін жылу параметрлері тұрақты бақылауда ұсталып, қажет болған жағдайда жедел реттеу жұмыстары жүргізілуде. Жылу беру кезеңінде халық тарапынан түскен өтініштер жедел қарастырылып, мәселелер уақтылы шешіліп отыр. Коммуналдық сала қызметкерлері күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр, — деді басқарма басшысы.
Осылайша тұрғындар қаланы жылумен қамтуға байланысты өз алаңдаушылығын білдіріп отыр. Ең бастысы — жылыту маусымын қауіпсіз, апатсыз өткізу.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Батыс Қазақстан облысы жылыту маусымына қаншалықты дайын екенін жазған едік.