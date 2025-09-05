Орал қаласында ыстық су беру бір аптаға тоқтатылады
ОРАЛ. KAZINFORM – Орал қаласында 8-14 қыркүйек аралығында жылу-электр орталығында жоспарлы жөндеу және профилактикалық жұмыстар жүргізіледі.
«Жайықжылуқуат» АҚ бас директорының міндетін атқарушы Бекболат Қамешовтің мәлім еткеніндей, осы мерзімде ыстық су мен жылу-электр орталығынан берілетін электр қуаты уақытша тоқтатылады. Оның сөзіне қарағанда, электр қуатының тоқтатылуы қалаға жарық беруге әсер етпейді.
Сол секілді Орал қаласына қарасты Зачаган кентіндегі М.Мөңкеұлы ауданындағы № 1 қазандық 8 қыркүйек күнгі сағат 09.00-ден бастап 13 қыркүйектегі сағат 18.00-ге дейін жөндеуден өткізіледі. Осыған байланысты М.Мөңкеұлы көшесіндегі 101, 108, 108/1, 108/2, 108/4, 108/5, 108/6, 110/1, 120, 79, 81, 81/1 көпқабатты үйлерде, № 47 мектеп, № 6 емхана және дене шынықтыру-сауықтыру кешенінде ыстық су болмайды.
– Мұның бәрі алдағы жылыту маусымы кезінде қаланы ыстық су және жылумен үздіксіз қамтамасыз ету мақсатында атқарылып жатыр, - деді Б.Қамешов.
