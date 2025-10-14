Орал қаласында жылу құбырлары неге толық жабылмаған
ОРАЛ. KAZINFORM – Жылыту маусымы кезінде жылу құбырларынан ақау шықпауы аса маңызды. Бұл мәселе Орал қаласы тұрғындарын да алаңдатып отыр.
Instagram әлеуметтік желісінде жарияланған ақпаратта Ярославская көшесінде жылу трассасының толық жасалмағаны айтылады.
- Жылу құбырларының қосылған жерлері маусым айынан бері ашық тұр. Біз көшені жылытамыз ба? Сол үшін төлейміз бе? – дейді қала тұрғыны.
Осы мәселеге орай Орал қаласы әкімдігі түсінік берді.
Әкімдіктен алынған мәліметке қарағанда, бұл жұмыстар белгілі бір тәртіппен және талаптарға сай жүргізіледі. Ең алдымен құбырдың қосылған жерлерін (стыктарды) жауып тастамас бұрын толық тексеру жасалады. Барлық дәнекерленген немесе жалғанған тұстар түгелдей тексеріледі. Арнайы сынақ жүргізіліп, құбырға су мен жоғары қысым беріледі. Сол кезде жарылу, ағып кету немесе қосылыстардан су шығу сияқты ақаулардың бар-жоғы анықталады.
- Егер сынақ кезінде бәрі дұрыс болса, «сынақтан өтті» деген акт толтырылады. Тек содан кейін ғана сол учаскелер жабылып, жері қалпына келтіріледі. Бұл тексеріс өте маңызды. Себебі егер қосылыстарды тексермей жауып тастаса, кейін су кетіп немесе ақау шыққан жағдайда оны табу қиын болады. Сондықтан барлық жұмыс қауіпсіздік пен сапа талаптарына сай кезең-кезеңмен орындалады, - делінген ресми жауапта.
«Жайықжылуқуат» АҚ мәліметі бойынша облыс орталығында жылу 7 қазаннан беріле бастады. Бүгінгі таңда көпқабатты 1 217 үйдің 1 205-і жылуға қосылған. Қалған 12 үйге аптаның соңына дейін жылу беріледі. Әлеуметтік нысандардың барлығы жылумен толық қамтылған.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Батыс Қазақстанда жылыту маусымы қазанның алғашқы жартысында басталатынын жазған едік.