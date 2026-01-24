21:54, 24 Қаңтар 2026 | GMT +5
Оралда 39 жастағы жұмысшы өндіріс орнында қаза тапты
ОРАЛ. KAZINFORM — Орал қаласында жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің бірінде қайғылы оқиға болды.
БҚО полиция департаментінің баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, 23 қаңтар күні өндірістік цехта 39 жастағы ер адам қаза тапты.
— Осы дерекке орай қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі кезде сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Оқиғаның толық жай-жапсары анықталу үстінде, — деп хабарлады ведомстводан.
Тұрғындардың сөзіне қарағанда, оқиға шұжық цехында болған. Станокқа қысылып қалған ер адам оқиға орнында көз жұмған.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Батыс Қазақстанда өндірістегі жазатайым оқиғадан 8 адам зардап шеккенін жазған едік.