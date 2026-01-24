KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:54, 24 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Оралда 39 жастағы жұмысшы өндіріс орнында қаза тапты

    ОРАЛ. KAZINFORM — Орал қаласында жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің бірінде қайғылы оқиға болды.

    Скорая помощь, Жедел жәрдем
    Фото: Мақсат Шағырбаев/ Kazinform

    БҚО полиция департаментінің баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, 23 қаңтар күні өндірістік цехта 39 жастағы ер адам қаза тапты.

    — Осы дерекке орай қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі кезде сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Оқиғаның толық жай-жапсары анықталу үстінде, — деп хабарлады ведомстводан.

    Тұрғындардың сөзіне қарағанда, оқиға шұжық цехында болған. Станокқа қысылып қалған ер адам оқиға орнында көз жұмған.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Батыс Қазақстанда өндірістегі жазатайым оқиғадан 8 адам зардап шеккенін жазған едік.

    Тегтер:
    Өлім-жітім Оқиға Орал Аймақ Батыс Қазақстан облысы Жұмысшы
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар