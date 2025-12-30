KZ
    09:55, 30 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Оралда 9 қабатты үйден өрт шығып, 10 адам құтқарылып, 45-і эвакуацияланды

    ОРАЛ. KAZINFORM — Орал қаласында Д.Қонаев шағынауданындағы тоғыз қабатты үйде түнде өрт шықты.

    өрт
    Фото: БҚО ТЖД

    БҚО ТЖ департаментінен мәлім еткеніндей, хабар 29 желтоқсан күні сағат 23.48-де түскен. Бесінші қабаттағы пәтер отқа оранды.

    - ТЖД күштері баспалдақ арқылы құтқару қалпақтарын пайдалана отырып, 10 адамды, соның ішінде 5 баланы құтқарды. Сонымен қатар 45 адам, соның ішінде 10 бала эвакуацияланды. Оқиға орнында ТЖД және ТЖ министрлігі 20982-әскери бөлімінің арнайы вахта көліктері тұрғындарды жылыту үшін жұмылдырылды. Өрт толығымен сөндірілді, зардап шеккендер жоқ, - деп хабарлады ведомстводан. 

    Департамент дерегіне сәйкес "тілсіз жауды" ауыздықтауға 56 адам, 22 техника қатысты.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-да өрттен қаза болғандар саны 2,6 есеге көбейіп отырғанын жазған едік. 

     

