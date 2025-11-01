Оралда алдағы екі жылда 3 магистралдық жылу желісін жаңғырту көзделіп отыр
ОРАЛ. KAZINFORM — Орал қаласында коммуналдық желілерді жаңғырту бағытында бірқатар маңызды жобалар жүзеге асырылып жатыр.
Орал қаласының әкімі Мұрат Байменовтің тұрғындармен кездесуде мәлім еткеніндей, өткен жылы шаһарда 1,3 млрд теңгеге бір магистралдық жылу желісін қайта жаңғырту жұмыстары аяқталды.
Мұрат Болатұлының сөзіне қарағанда, соның нәтижесінде 63 көпқабатты тұрғын үй мен 12 әлеуметтік нысан тұрақты жылумен қамтылды.
- Биыл құны 9,9 млрд теңге болатын ірі магистралдық жылу желісін реконструкциялау жұмыстары жүргізілді. Жоба нәтижесінде 75 көпқабатты тұрғын үй мен 7 әлеуметтік нысан тұрақты әрі сапалы жылумен қамтамасыз етілді. Алдағы екі жыл ішінде тағы 3 магистралдық желіні жаңғырту жоспарланған. Бұл мақсатқа 8,1 млрд теңге бөлініп, тиісті жұмыстар атқарылған кезде қаланың 50 пайыз жылу желісі жаңартылады, - деді шаһар басшысы.
Оның айтуынша, сонымен қатар ауыз сумен қамту бағытында барлық 22 су жинау ұңғымасы қалыпқа келтіріліп, 22 тереңдік сорғы орнатылды. Қазіргі уақытта өндірілетін су көлемі соңғы бес жылмен салыстырғанда, тәулігіне 19 мың текше метрге ұлғайып, су тапшылығы мәселесі ішінара шешімін тапты.
Оған қоса биыл 12,1 млрд теңгеге екі ірі су жинау станциясын реконструкциялау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл жобалар қаланың «Жұлдыз», Ескі әуежай, 10, 7, 6, 5, 4-шағынаудандарын үздіксіз ауыз сумен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бұдан бөлек, тағы 5 су ұңғымасын салу бойынша жобалық-сметалық құжаттар әзірленді.
- Осы орайда суды үнемдеудің маңыздылығын айта кеткім келеді. «Судың да сұрауы бар» дейді халқымыз. Өкінішке қарай, қалада таза ауыз суды көлік жуу немесе бау-бақша суару секілді мақсаттарға шектен тыс пайдалану жағдайлары жиі кездеседі. Сондықтан тұрғындар суды үнеммен жұмсай білуі керек. Ал шағын және орта кәсіп иелеріне суды үнемдеумен қатар оны қайта өңдеуде әлемдік тәжірибеге сүйену керектігін еске саламын, - деді М.Байменов.
Қала әкімдігінің деректеріне сәйкес өткен жылы 4,6 млрд теңгеге № 3 және № 2 кәріз-сорғы станциялары жаңартылса, биыл «Ақжайық» шағынауданында жаңа кәріз-сорғы станциясы пайдалануға берілді. Қазіргі таңда 2 млрд теңгеге № 18А кәріз-сорғы станциясын қайта жаңғырту жұмыстары жүргізіліп жатыр. 2026 жылы тағы екі нысан – № 29 және № 1 кәріз станцияларын қайта жаңғыртуға 4,1 млрд теңге көлемінде қаражат бағыттау көзделіп отыр. Осы жобалар іске асқанда, сумен жабдықтау желілерінің тозу деңгейі 55-тен 52 пайызға дейін азаяды.
Тағы бір маңызды мәселе – қаладағы электр желілерінің тозғандығы. 2024 жылы 207 километр электр желілері жаңғыртылды. Биыл 12,2 км желіні жаңарту жұмыстары басталды.
- Облыс орталығында апаттық жағдайлардың алдын алу мақсатында 3,6 млрд теңгеге 168 км электр желілерін қайта құру жобасы жүзеге асырылуда. Соның аясында 1,1 млрд теңгеге ұзындығы 51 км 0,4 кВ әуе желісін ауыстыру басталды. Бұл жұмыстар атқарылған кезде электр желілерінің тозуы 72-ден 63 пайызға дейін төмендейді, - деп қосты қала әкімі.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Батыс Қазақстанда қандай жылу нысандары жаңартылып жатқанын жазған болатынбыз.