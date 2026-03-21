KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:41, 21 Наурыз 2026 | GMT +5

    Оралда ер адам есірткімен қолға түсті

    ОРАЛ. KAZINFORM – Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері Орал қаласында жедел іздестіру іс-шаралары барысында 1974 жылы туған ер адамды ұстады.

    Фото: БҚО полиция департаменті

    БҚО полиция департаментінің баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, оның тұрғылықты жерін тінту барысында өзіне тән иісі бар жасыл түсті өсімдік тектес зат салынған зип-пакеттер табылып, тәркіленді. 

    – Қазіргі кезде аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді, - деп хабарлады ведомстводан. 

    Департамент мәліметіне қарағанда, қолданыстағы заңнамаға сәйкес есірткі құралдарын, психотроптық заттарды және олардың аналогтарын заңсыз сатып алу, сақтау, тасымалдау, өткізу мақсатында жөнелту не өткізу мүлкі тәркілене отырып, 5 жылдан 8 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырумен жазаланады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Алматыда ірі көлемде алаяқтық жасаған күдіктінің Оралда ұсталғанын жазған болатынбыз.

    Тегтер:
    Есірткімен күрес Орал Қылмыс Полиция
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар