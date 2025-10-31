Оралда есірткі заттарын заңсыз өткізумен айналысқан екі тұрғын 7 жылға сотталды
ОРАЛ. KAZINFORM — Орал қалалық сотында аса ірі мөлшерде мефедрон психотроптық затының аналогтарын заңсыз өткізген М. және оның танысы Д-ға қатысты қылмыстық іс қаралды.
БҚО сотының баспасөз қызметінің мәліметінше, М. заңсыз табыс табу мақсатында психотроптық заттардың аналогтарын жасырын қоймаларға орналастырып, олардың координаттарын белгілеп отырған.
Сатып алушыларды табу үшін ол танысы Д-ны тартып, Telegram мессенджері арқылы сату ісіне көмектесуді ұсынған. Д. өзінің әрекеттерінің заңға қайшылығын түсіне отырып, келісім берген және сатып алушыларға қоймалардың орналасқан жері туралы мәліметтерді жеткізіп отырған.
Жедел іс-шаралар барысында Д. жасырын қызметкермен байланыс орнатып, оған мефедрон психотроптық затының аналогы салынған 5 зип-пакет жасырылған қойманың координаттарын жолдаған. Аталған зат тәркіленіп, сараптамаға жіберілген.
Бұдан бөлек, М-ның тұрғылықты жерінде жүргізілген тінту кезінде оның жеке тұтынуы үшін заңсыз сақтаған ұнтақ тәрізді зат табылған.
— Сот М-ны ҚР ҚК 297-бабы 3-бөлігі 1, 3-тармақтары және 296-бабы 2-бөлігі бойынша кінәлі деп таныды. Ал Д-ны ҚР ҚК 28-бабы 5-бөлігі мен 297-бабы 3-бөлігі 1, 3-тармақтары бойынша айыпты деп тапты. Оларға 7 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын қауіпсіздігі орташа қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінде өтеу белгіленді. Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ, - деп хабарлады ведомстводан.
