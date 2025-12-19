KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    02:36, 19 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Оралда газдан уланған ана мен 5 бала ауруханаға жатқызылды

    ОРАЛ. KAZINFORM — Орал қаласында бір отбасының балалары газдан уланған деген ақпарат тарады.

    Фото: Мақсат Шағырбаев/ Kazinform

    БҚО денсаулық сақтау басқармасының нақтылауынша, оқиға 18 желтоқсан күні болды.

    Қазіргі уақытта бір үйдің бес баласы Зачаган кентіндегі облыстық көпбейінді балалар ауруханасында жатыр. Олардың жағдайы дәрігерлердің бақылауына алынған.

    — Балалардың анасы қалалық көпбейінді ауруханада ем алуда. Жағдайы орташа ауыр. Олардың бәрі де табиғи газдан уланған, - деп хабарлады ведомстводан. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын дәрігердің балаларды вакцинациядан дер кезінде өткізудің маңызы зор екені туралы айтқанын жазған болатынбыз.

    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
