Оралда гидравликалық сынақ барысында жылу құбыры жарылды
ОРАЛ. KAZINFORM — Орал қаласында жылыту маусымына дайындық барысында гидравликалық сынақтар жүргізіліп жатыр.
«Жайықжылуқуат» АҚ-дан мәлім еткеніндей, сынақ кезінде 28 тамызда М.Жүнісов көшесі бойындағы № 7 магистральдық құбыр желісінде апат болды.
— Диаметрі 530 мм құбыр жарылып, жылу желісі зақымданды. Қазіргі уақытта апатты жою және жылу жүйесін қалпына келтіру мақсатында құбырды ауыстыру жұмыстары жүргізіліп жатыр, — деп хабарлады ведомстводан.
«Жайықжылуқуат» АҚ осыған дейін 25-29 тамыз аралығында гидравликалық сынақтар жүргізілуіне байланысты ыстық су беру уақытша тоқтатылатынын әлеуметтік желідегі парақшасында жазған болатын.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Батыс Қазақстанда қандай жылу нысандары жаңартылып жатқанын жазған едік.
Сондай-ақ Оралда құбырдағы апатқа байланысты қаланың екі бөлігінде салқын су беру тоқтатылды.