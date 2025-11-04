Оралда қоқыс контейнерінен шақалақтың табылуына қатысты қылмыстық іс тоқтатылды
ОРАЛ. KAZINFORM — Оралда қоқыс контейнерінен шақалақтың табылуына қатысты қылмыстық іс тоқтатылғаны мәлім болды.
Бұдан бұрын хабарланғанындай, Орал қаласында көпқабатты үйдің ауласындағы қоқыс контейнерінен шақалақтың денесі табылған болатын.
БҚО полиция департаментінің баспасөз қызметінен жазғандай, қылмыстық іс қозғалып, анасын іздестіру жұмыстары жүргізілгенімен, оның мекенжайы анықталған жоқ.
Сараптама қорытындысына сәйкес шақалақ өлі туған.
— Аталған қылмыстық іс бойынша ҚР ҚК 35-бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдарын тоқтату туралы шешім қабылданды. Қабылданған шешім қадағалау органымен келісілді, - деп хабарлады ведомстводан.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Оралда қоқыс контейнерінен шақалақтың денесі табылғанын жазған едік.
Сондай-ақ Оралда қоқыс контейнерінен табылған шақалақтың анасы іздестіріліп жатқаны хабарланды.