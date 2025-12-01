Оралда колледждің екі студенті төбелесіп, ауруханаға түсті
ОРАЛ. KAZINFORM — Орал қаласындағы колледждердің бірінде оқитын екі студент шекісіп қалды.
БҚО полиция департаментінің баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, жанжалға қатысушылар анықталды. Бір-біріне пышақ жұмсаған олардың бірі 17 жаста, екіншісі 18-ге толған.
- Қазіргі кезде ҚР ҚК 107-бабына (денсаулыққа қасақана ауырлығы орташа зиян келтiру) сәйкес қылмыстық іс қозғалды. Екі студент те ауруханада емделіп жатыр. Тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, - деп хабарлады ведомстводан.
Тұрғындардың сөзіне қарағанда, оқиға кеше кешкісін Абай даңғылы бойындағы колледж жатақханасы аумағында болған.
Күні бүгін оқиғаның толық мән-жайы анықталып жатыр.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Оралда есірткі саудасымен айналысқан екі студент қыздың ұсталғанын жазған болатынбыз.