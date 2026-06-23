Оралда көпқабатты үй тұрғындары төбеден су кететінін айтып шағымданды
ОРАЛ. KAZINFORM — Орал қаласында Абай даңғылы102-мекенжайында орналасқан көпқабатты үйдің төбесінен нөсер жауыннан кейін су кеткендігі жөнінде әлеуметтік желіде бейнежазба жарияланды.
Тұрғындардың сөзіне қарағанда, бұл жолы бұрынғы жатақхананың төбесінен кеткен су бірінші қабатқа дейін жеткен.
— Су бөлмелерге кіріп жатыр. Жаңбыр жауған сайын осындай жағдайға тап боламыз. Орал қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөліміне өтініш жазғанбыз. Күтіңіздер дейді, көп уақыт өтті, пайда жоқ, — дейді тұрғындар.
Осыған орай Kazinform тілшісі Орал қаласы әкімдігіне арнайы сауал жолдаған еді.
Әкімдіктен түскен мәліметке қарағанда, Орал қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің мамандары бұған дейін бірнеше рет барып, тұрғындармен жиналыс өткізген.
— Өз меншіктері болған соң тұрғындар қаржы жинап, жөндеу жұмыстарын жүргізуі керек. Немесе тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту бағдарламасына қатысуына болады. Бұл бағдарлама облыстық энергетика, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы арқылы жүзеге асырылады. Жаңғырту арқылы шатырды түгелдей ауыстыруға болады. Таяуда аталған бөлім мамандары тұрғындарды қайтадан жинап, үйді жөндеудің тетіктерін түсіндіреді, — делінген ресми мәліметте.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Оралда жөндеуге жабылған көпірдің қашан ашылатыны белгілі болғанын жазған едік.