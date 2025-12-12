Оралда мұз үстінде жүрген аққу бейнетаспаға түсіп қалды
ОРАЛ. KAZINFORM — Орал қаласындағы Садовское көлінде аққудың мұз үстінде жүргені туралы бейнежазба әлеуметтік желіде жарияланды.
Белгілі бағбан, Оралдағы ботаникалық бақтың басшысы Қайрат Кәрімовтің мәлім еткеніндей, көлдегі мұздың қатқанына біраз болды, аяз күшейіп келеді.
— Аққулар әлі көлде мұз үстінде жүр. Биылғы балапандар. Неліктен екені белгісіз, ұшуға асығар емес. Мұның себебі, балапандар алысқа ұшуға күш жинамаған болар. Үлкендері соларды күтіп жүрген сияқты. Күн сайын соларға қарап қойып, алаңдаймын, — дейді Қ.Кәрімов.
Осы оқиғаға орай Kazinform тілшісі оралдық орнитолог-ғалым Михаил Шпигельманның пікірін білген еді.
— Аққулардың қыстап шығуы мүмкін емес. Өйткені олар су өсімдіктерімен қоректенеді. Қар жауып, мұз қатқаннан кейін жылы жаққа кете алмаса, түлкі жеп қояды. Меніңше, аққуларды аман алып қалудың бір жолы — жеке үйі бар тұрғындар оларды қаздармен бірге асырап шығуы керек, — деді М.Шпигельман.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын СҚО-да мұз құрсауында қалған аққудың құтқарылғанын жазған едік.