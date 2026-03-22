Оралда Наурыз мерекесіне 50 мыңнан астам адам жиналды
ОРАЛ. KAZINFORM – 22 наурыз күні Орал қаласында көктемнің басты мерекесі – Наурыз кең көлемде тойланды. Орталық алаңдарға жиналған тұрғындар мен қала қонақтары үшін киіз үйлер тігіліп, жәрмеңкелер мен концерттік алаңдар ұйымдастырылды.
Ұйымдастырушылардың мәліметінше, мерекелік шараларға 50 мыңнан астам адам қатысты.
Қала тұрғындары ұлттық тағамдардан дәм татып, қолөнер туындыларымен танысып, театрландырылған қойылымдар мен концерттік бағдарламаларды тамашалады. Халықтық бірліктің көрінісін ұлттық ойындар, алтыбақан және көпшілік серуендер айшықтай түсті.
Тұрғындар мерекенің ерекше маңызын атап өтті.
– Наурыз – бұл жай ғана мереке емес, бұл біздің тамырымыз бен тарихымыз. Бүгін балаларымызды ертіп келіп, дәстүрімізді көрсеткіміз келді. Осындай күндер көп болса екен, - дейді қала тұрғыны Айгүл Сариева.
Зейнеткер Қанат Оразов мерекенің жоғары деңгейде ұйымдастырылғанын айтты.
– Ұйымдастыру деңгейі жоғары. Ең бастысы – халықтың бірлігі мен көтеріңкі көңіл-күйі. Әсіресе ұлттық құндылықтар мен салт-дәстүрдің жас ұрпаққа жеткізіліп жатқаны маңызды, - деді Қ. Оразов.
Салтанатты іс-шара барысында облыс әкімі тұрғындарды құттықтап, Наурыздың бірлік пен келісімнің, ұрпақтар сабақтастығының символы екенін атап өтті.
Сонымен қатар мереке қарсаңында 43 отбасының жаңа баспанаға ие болғанын айтып, өңірдегі әлеуметтік қолдау шараларына тоқталды. Бұдан бөлек, аймақтың дамуындағы оң өзгерістер мен инвестициялық белсенділіктің артқаны да тілге тиек етілді.
Сондай-ақ Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бастамасымен жүзеге асқан «Наурызнама» онкүндігіне ерекше назар аударылды. Оның аясында Отбасы күнінде ұзақ жыл бірге өмір сүрген жұптар құрметтеліп, отбасы құндылықтары насихатталды. Ұлттық спорт күнінде «Бабалар ізімен» лигасының жаңа маусымы басталып, дәстүрлі ойындар заманауи технологиялармен ұштастырылды. Күн сайын театрландырылған қойылымдар, қолданбалы өнер көрмелері ұйымдастырылып, «Digital Nauryz» аясында цифрландыру элементтері енгізілді.
Алдағы уақытта «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы аясында сенбіліктер өткізіліп, көгалдандыру жұмыстары жалғасын табады.