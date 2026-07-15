Оралда тұрғындар ауылда жүріп-тұрудың қиындығын айтып шағымданды
ОРАЛ. KAZINFORM — Орал қаласы Деркөл кенттік әкімдігіне қарасты Маштаков ауылының тұрғындары бірнеше мәселенің шешілмей отырғанын айтты.
Ауыл тұрғындарының мәлім еткеніндей, ең басты мәселе – жолдар. Трассаның жағдайы қалыпты болғанымен, ауыл ішіндегі жолдардың жай-күйі сын көтермейді. Жаңбырдан кейін жол батпаққа айналады. Онымен автокөлікпен де, жаяу да жүру мүмкін емес. ХХІ ғасырда ауыл тұрғындары осындай жағдайға тап болып отыр.
- Көшелерді жарықтандыру да елеулі мәселеге айналды. Кейбір көшелерде шам бар, бірқатарында мүлдем жоқ не жанбайды. Кешкісін адамдарға қараңғыда жүруге тура келеді, бұл қауіпті. Балалар алаңына ерекше тоқталғымыз келеді. Жабдықтары ескірген, бірқатары зақымданған. Біз артық ештеңе сұрап отырған жоқпыз: қалыпты жол, көшені жарықтандыру және қауіпсіз балалар алаңы. Бұл әр елді мекенде болуы тиіс, - дейді тұрғындар.
Осыған байланысты Kazinform тілшісі Орал қаласы әкімдігіне арнайы сауал жолдаған еді.
Қала әкімдігінен түскен мәліметке қарағанда, қазіргі кезде автомобиль жолы құрылысына қарастырылған жер учаскесі рәсімделген. Жобалық-сметалық құжаттама жасалып, тиісті қаржы бөлінгеннен кейін жол құрылысы белгіленген тәртіппен жүргізіледі.
Маштаков елді мекенінде сыртқы жарықтандыру желісі жұмыс істейді. Дегенмен тұрғындар пікірі ескеріліп, қажетті учаскелерде қосымша шамдар орнату мүмкіндігі ойластырылады.
- Балалар ойын алаңына қатысты айтарымыз, Деркөл кенті әкімдігі аппаратының мамандары оның техникалық жай-күйін комиссиялық тексеруден өткізді. Алаңның ақауын жөндеу және зақымдалған ойын жабдықтарын ауыстыру жөнінде акт жасалды. Тиісті бюджеттік қаржы қаралғаннан кейін балалар ойын алаңын жөндеу мен қалпына келтіру жұмыстары атқарылады, - делінген ресми жауапта.
Маштаков елді мекенінде 1 490 тұрғын, 391 аула бар, әлеуметтік нысандардан 1 медпункт жұмыс істейді.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Оралда барар жер, басар тауы жоқ тұрғындар апатты үйде тұрып жатқанын жазған едік.