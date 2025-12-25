KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    25 Желтоқсан 2025

    Оралда түрмеге тыйым салынған заттарды жеткізген кәсіпкер ұсталды

    ОРАЛ. KAZINFORM — Орал қаласындағы № 28 түзету мекемесіне есірткі және басқа тыйым салынған заттарды заңсыз тасымалдау дерегі анықталды.

    Фото: Polisia.kz

    БҚО прокуратурасының баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, режимдік талаптарды қамтамасыз ету аясында жүргізілген тексеру барысында жеке кәсіпкер ұсталды.

    Кәсіпкер аталған колонияға марихуана салынған 7 ZIP-пакетті, 17 ұялы телефонды, 6 USB-кабельді, 8 SIM-картаны, аудио және бейнежазба құрылғысын әдейі жасырын жолмен жеткізген.

    - Ұлттық қауіпсіздік комитетінің БҚО бойынша департаменті облыс прокуратурасының үйлестіруімен жедел іздестіру іс-шараларын атқарды. Қазіргі кезде департамент сотқа дейінгі тергеу амалдарын жүргізіп жатыр, - деп хабарлады ведомстводан.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Оралда түрмеде жазасын өтеушінің киімін шешіп тастап, жалаңаш жүргенін жазған едік.

