Оралда Ұлттық ұлан қатарында егіздер салтанатты түрде ант берді
ОРАЛ. KAZINFORM — Орал қаласында орналасқан 5517-әскери бөлімінде 200-ге жуық жас сарбаз салтанатты түрде әскери ант қабылдады.
ҚР Ұлттық ұланы «Батыс» өңірлік қолбасшылығының баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, ел тыныштығын күзетуге бел буған жастар Атырау, Ақтөбе, Ақтау, Жаңаөзен және Алматы қалаларынан шақырылған.
Бір ай бойы әскери өмірдің тәртібі мен талаптарын меңгерген жас сарбаздар үшін бұл күн — үлкен жауапкершілік пен азаматтық парызды айқындайтын тарихи сәт. Ант қабылдау рәсіміне сарбаздардың ата-аналары, туған-туыстары, аға-бауырлары қатысып, жас жауынгерлерге ақ жол тіледі.
Салтанатты жиын барысында ерекше әсер қалдырған сәттердің бірі үш егіз жұптың бір мезетте әскери ант беруі болды. Ақтөбеден келген Мақсат пен Мәди Рахметуллин, Алматы қаласының тумалары Константин мен Кирилл Ставинский, сондай-ақ Атыраудан шақырылған Ришат пен Рафхат Құспанғали бір сапта тұрып, елге адал қызмет етуге серт берді.
Егіздердің айтуынша, Отан қорғау — тек борыш емес, ортақ мақтаныш.
— Біз бұл шешімді бірге қабылдадық. Егіз болып бірге өскен соң, әскери қызметті де қатар атқару — біз үшін үлкен мәртебе. Ел тыныштығы үшін қызмет етуге дайынбыз, — дейді сарбаздар.
5517-әскери бөлімінің басшылығы жас жауынгерлердің рухы жоғары екенін атап өтіп, алдағы қызметтеріне сәттілік тіледі. Әскери ант қабылдаған сарбаздар алдағы уақытта қоғамдық тәртіпті сақтау мен ел қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында қызмет атқаратын болады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын оралдық сарбаз Ақтауда ант қабылдау кезінде сүйіктісіне ұсыныс жасағанын жазған едік.