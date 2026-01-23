Оралда жасөспірім соққыға жығылды: мектеп директоры қызметінен босатылды
ОРАЛ. KAZINFORM – Бұдан бұрын жазғанымыздай, Орал қаласында жасөспірімді қатарластары ұрып-соққан болатын.
Орал қаласы білім беру бөлімінің нақтылауынша, № 17 орта мектепте аталған жасөспірімге қатысты осы оқиғаға дейін буллинг, психологиялық және басқа қысым көрсету деректері тіркелмеген.
Алайда өткен жылғы қазан айында жасөспірімнің соққыға жығылғаны белгілі болды.
- Аталған оқиға туралы мектеп әкімшілігі білім беру бөлімінің қаперіне уақытылы жеткізбеген. Орал қаласы білім беру бөлімінің бұйрығымен мектеп директоры Марат Зайнуллиев қызметінен босатылды. Кәмелетке толмағандардың құқыққа қарсы әрекеттері үшін олардың заңды өкілдері ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 435-бабына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылды, - деп хабарлады ведомстводан.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Оралда жасөспірімді ұрып-соғу дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалғанын жазған едік.