KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:16, 09 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Оралдағы кафеде тарақан жүр: жеке кәсіпкерге әкімшілік іс қозғалды

    ОРАЛ. KAZINFORM — Орал қаласындағы «Шашлыкоff» кафесінде тарақан жүргені жөнінде әлеуметтік желіде бейнежазба жарияланды.

    Оралдағы кафеде тарақан жүр: жеке кәсіпкерге әкімшілік іс қозғалды
    Фото: Видеодан скрин

    Қоғам белсендісі Алмагүл Иқсанованың мәлім еткеніндей, тарақан анық көрініп тұр.

    — Мен бейнедәлелді келтірдім. Санитарлық талап бұзылған. Алайда тексеру белгілі бір уақыт өткеннен кейін жүргізілген, бұл мерзімде нысанды дайындап қоюы мүмкін еді. Санитариялық-эпидемиологиялық басқарма нақты дәлелді ескермей, азаматтардың арыз-шағымын объективті қарау жөніндегі заңнама талаптарын бұзды деп есептеймін, — деді А.Иқсанова.

    Осыған байланысты Kazinform тілшісі БҚО санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментіне арнайы сауал жолдады. 

    Департаменттен түскен мәліметке қарағанда, А.Иқсанованың шағымы қаралған.

    — Аталмыш материалдар негізінде «Шашлыкоff» гриль-барына қатысты жеке кәсіпкерге ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 425-бабы 1-бөлігіне (халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы заңнама талаптарын, сондай-ақ гигиеналық нормативтердi бұзу) сәйкес әкімшілік іс қозғалды. Орал қаласы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы барлық шағымдарды өз құзыреті аясында және қолданыстағы заңнама аясында қарауды қамтамасыз етеді, — делінген ресми жауапта.

    Аталған бап бойынша заңбұзушылық анықталса, жеке тұлғаларға — 20, лауазымды адамдарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға — 160, орта кәсіпкерлік субъектілеріне — 210, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 1 600 АЕК мөлшерінде айыппұл салынады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Орал қаласында 70 адамнан сальмонеллез анықталғанын жазған болатынбыз.

    Тегтер:
    Жәндік Орал Аймақ Санитария Батыс Қазақстан облысы Кәсіпкерлік, бизнес
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар