12:46, 17 Сәуір 2026 | GMT +5
Оралдан Ыстанбұлға тікелей рейс ашылады
ОРАЛ. KAZINFORM — 2026 жылғы 4 маусымнан бастап Pegasus Airlines әуе компаниясы Орал – Ыстанбұл бағытында тұрақты рейстерді орындайды.
«Орал халықаралық әуежайы» ЖШС-ның баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, рейстер аптасына екі рет — бейсенбі және жексенбі күндері жүзеге асырылады.
Ыстанбұл — ірі көлік және туристік орталықтардың бірі, ол іскерлік сапарлар мен демалыс үшін, сондай-ақ әрі қарай халықаралық бағыттарға ыңғайлы қосылуға мүмкіндік береді.
Тікелей рейстің ашылуы жол жүру уақытын қысқартып, Батыс Қазақстан облысы тұрғындары үшін халықаралық бағыттардың қолжетімділігін арттырады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Астана-Орал бағытындағы ұшақ бортында жүкті келіншектің толғағы ұстап қалғанын жазған болатынбыз.