    12:46, 17 Сәуір 2026 | GMT +5

    Оралдан Ыстанбұлға тікелей рейс ашылады

    ОРАЛ. KAZINFORM — 2026 жылғы 4 маусымнан бастап Pegasus Airlines әуе компаниясы Орал – Ыстанбұл бағытында тұрақты рейстерді орындайды.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    «Орал халықаралық әуежайы» ЖШС-ның баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, рейстер аптасына екі рет — бейсенбі және жексенбі күндері жүзеге асырылады.

    Ыстанбұл — ірі көлік және туристік орталықтардың бірі, ол іскерлік сапарлар мен демалыс үшін, сондай-ақ әрі қарай халықаралық бағыттарға ыңғайлы қосылуға мүмкіндік береді.

    Тікелей рейстің ашылуы жол жүру уақытын қысқартып, Батыс Қазақстан облысы тұрғындары үшін халықаралық бағыттардың қолжетімділігін арттырады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Астана-Орал бағытындағы ұшақ бортында жүкті келіншектің толғағы ұстап қалғанын жазған болатынбыз.

     

    Ұшақ Батыс Қазақстан облысы Логистика Көлік
    Ғайсағали Сейтақ
