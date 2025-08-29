Ормандарды бақылау күшейтілді: Адами факторды техника толықтырады
АСТАНА.KAZINFORM – Цифрлық трансформация шеңберінде экология саласында орман өрттерін ерте анықтаудың автоматтандырылған жүйесі енгізілді. Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғрыш өнеркәсібі вице-министрі Мун Дмитрий Андреевич мәлімдеді.
Ол өз сөзінде, аталған жүйе әрекет ету уақытын үш есе қысқартуға, өрт ауданын жиырма есе азайтуға және сөндіру шығындарын он бес есе азайтуға мүмкіндік береді.Бүгінгі таңда 1,3 млн гектарды қамтитын алаңдарда 148 камера орнатылғанын атап өтті.
– Адами фактор бар екенін мойындау керек. Кей жағдайларда адам қауіп-қатерді байқамай қалуы мүмкін, себебі ол камера секілді алысты көре алмайды. Ал заманауи үлкейткіш мүмкіндіктері бар техникалық құрылғылар бұл мәселеде әлдеқайда тиімді. Бүгінде орман алқаптарындағы өрт қауіпсіздігіне жауапты барлық орманшылар өз орындарында жұмысын жалғастыруда, оларды қысқарту туралы әңгіме жоқ. Алайда қауіп-қатерлердің алдын алу мақсатында қосымша бейнебақылау камералары орнатылды. Бұл камералар қауіпке жедел әрекет етуге және алыстан көруге айтарлықтай көмектеседі, – деді спикер.
Бұдан басқа, шығарындыларды бақылау бөлігінде барлық экологиялық ақпараттық жүйелерді біріктіретін платформа енгізілді. Бұрын кәсіпорындар қағаз есептілікті және өлшеулерді қолмен жүргізген болса, бүгінде бұл өзгертілді: кәсіпорын құбырларға әр 20 минут сайын онлайн режимінде интернет арқылы ақпаратты бірыңғай платформаға жіберіп отыратын тиісті датчиктерді орнатуға міндетті.
– Қазіргі уақытта табиғатты пайдаланатын 91 міндетті кәсіпорнының 76-сы қосылған. Бұл жобаны былтыр бастадық. Ол кезде олардың саны 10 болған, - деді Дмитрий Мун.
Айта кетейік, Шығыс Қазақстан облысында жоғары өрт қаупі тіркеліп, 26 тамыздан бастап облыстың солтүстігінде, оңтүстік-шығысында, орталығында жоғары өрт қаупі тіркелген.
Сондықтан әзірге орманға баруға тыйым салынған болатын.