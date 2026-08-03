«Өрмекші адам: Жаңа күн» тарихта ең сәтті дебюттік фильмдердің біріне айналды
АСТАНА. KAZINFORM – «Өрмекші-адам: Жаңа күн» әлемдік прокатта 927 млн доллар жинап, кино тарихында АҚШ-та да, бүкіл әлемде де көлемі жағынан екінші дебюттік уик-энд көрсетті, деп хабарлайды Reuters.
«Кек алушылар: Финал» алғашқы аптасында ең көп табыс тапқан фильм болып қалды. Инфляцияны ескере отырып, ол 1,6 млрд доллар жинады. Оның ішінде АҚШ пен Канадада – 467 млн доллар.
Студияның мәліметінше, «Өрмекші адам: Жаңа күн» фильмі алғашқы апта соңында халықаралық деңгейде 572 млн доллар табыс тапты. бұл ретте Қытай халықаралық нарықта 121 млн доллармен көш бастап тұр.
Ойын-сауық индустриясында маманданған Enact Insight зерттеу компаниясының негізін қалаушы және бас директоры Грег Дуркиннің мәлімдеуінше, фильмнің негізгі тақырыптары – жалғыздық пен оқшаулану, сондай-ақ драманы жеңу әсіресе Z ұрпағының кино көрермендеріне ұнаған.
- Біздің еліміз қазіргі уақытта жастар арасында, әсіресе жас жігіттерде психикалық денсаулық дағдарысы байқалып отыр. Достық қарым-қатынаста да дағдарыс бар. Пандемия біз толық құжаттамаған, тіпті толық түсінбеген көптеген төңкерісті тудырды, - деді ол.
Өрмекші адам Marvel комикстерінде ең танымал кейіпкерлердің бірі болып қалып отыр. Ал ол туралы фильмдер көрермендер арасында үнемі табысқа жетеді. Жаңа картина Rotten Tomatoes-та 90% оң сынға және 98% көрермендердің мақұлдау рейтингіне ие болды.
Бұл блокбастердің таңғажайып табысы Marvel үшін америкалық комикс баспасының соңғы бірнеше фильмдерінің аралас нәтижелерінен кейін осы жылдың соңында «Кек алушылар: Қиямет» фильмінің шығуы алдында айтарлықтай серпін болады.
Осыған дейін кино тарихындағы ең көп табыс тапқан актриса анықталғанын хабарладық.