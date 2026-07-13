Ормуз бұғазы арқылы кемелердің өтуі дәл қазір мүмкін емес – Иран билігі
АСТАНА. KAZINFORM – Иранның Парсы шығанағын бақылау басқармасы АҚШ қарулы күштерінің өңірдегі соңғы «заңсыз әрекеттеріне» байланысты Ормуз бұғазы арқылы кемелердің өтуі әзірге мүмкін емес екенін мәлімдеді. Бұл туралы Синьхуа агенттігі жазды.
Ведомство X әлеуметтік желісінде жариялаған хабарламада өңірдегі жағдай тұрақталып, қауіпсіздік толық қалпына келгеннен кейін Ормуз бұғазы арқылы өтуге берілген барлық өтінім белгіленген тәртіппен қаралып, қажетті рұқсаттар берілетіні айтылған.
Басқарма Ормуз бұғазы арқылы өтуге рұқсат тек PGSA.ir ресми сайты арқылы рәсімделетінін де атап өтті.
Бұған дейін АҚШ Қарулы күштерінің Орталық қолбасшылығы (CENTCOM) X әлеуметтік желісінде америкалық әскерилер осы аптада Иранға қарсы үшінші мәрте соққы жасағанын хабарлаған болатын. АҚШ тарапы бұл әрекетті Ормуз бұғазында ирандық күштердің тағы бір сауда кемесіне жасаған шабуылына жауап деп түсіндірді.
Жексенбіге қараған түні Иранның Ислам революциясы сақшылар корпусының (КСИР) әскери-теңіз күштері Ормуз бұғазында «тәртіп бұзған кемені» тоқтатқанын мәлімдеді. Онда кеме навигациялық жүйесін өшіргені, ал оны тоқтатар алдында ескерту ретінде оқ атылғаны айтылған.
Кейін КСИР АҚШ-тың өңірдегі әскери базаларына жауап соққылары барысында Ормуз бұғазында тағы бір «тәртіп бұзған кеме» тоқтатылғанын хабарлады.
Еске сала кетсек, АҚШ Ормуз бұғазы маңындағы Иран нысандарына тағы да соққы жасады.
Ал БҰҰ басшысы Иран мен АҚШ-ты келіссөзді шұғыл қайта бастауға шақырды.