Ормуз бұғазы төңірегіндегі дау: Трамп НАТО елдерін «қорқақ» деп атады
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президенті Дональд Трамп Ормуз бұғазындағы жағдайға байланысты НАТО елдерін «қорқақтар» деп атады, деп хабарлайды DW.
Трамп Truth Social әлеуметтік желісінде жариялаған жазбасында альянс елдері мұнай бағасының қымбаттауына шағымданатынын, бірақ Ормуз бұғазын ашуға көмектескісі келмейтінін айтты. Оның сөзінше, бұл «тәуекелі аз, қарапайым әскери қадам» болуы мүмкін.
«Қорқақтар», – деп жазды АҚШ президенті бас әріптермен.
Ол сондай-ақ мұндай әрекетті АҚШ ұмытпайтынын айтып, Америкасыз НАТО «қағаздағы жолбарыс» ғана екенін мәлімдеді.
Трамп одақтастардан Араб түбегі мен Иран арасындағы маңызды теңіз жолы – Ормуз бұғазы арқылы кеме қатынасын қамтамасыз ету үшін әскери қолдау көрсетуді талап еткен. Алайда Германия мен бірқатар елдер бұл ұсыныстан бас тартқан.
Осыдан кейін Ақ үй басшысы НАТО-ның шешімін «өте үлкен қателік» деп атап, Германия мен басқа мемлекеттердің ұстанымын «таңғаларлық» деп бағалады. Сонымен қатар ол АҚШ одақтастардың көмегіне мұқтаж емес екенін де айтты.
Германия қорғаныс министрлігінің өкілі DW сауалына жауап бере отырып, Берлин одақтастармен Таяу Шығыстағы қауіпсіздік жағдайы бойынша тұрақты консультациялар жүргізіп жатқанын жеткізді.
Сонымен бірге Германия өңірге қосымша әскер жіберуді жоспарламайтынын, тек бұрыннан қатысып отырған миссиялар – OIR, UNIFIL, ASPIDES және NMI шеңберінде жұмыс жалғасатынын мәлімдеді.
АҚШ пен Израильдің Иранға қарсы соғысы басталған 28 ақпаннан бері әлемдегі мұнай мен сұйытылған газ тасымалының шамамен бестен бірі өтетін Ормуз бұғазы іс жүзінде жабық күйде қалып отыр. Иран әскері Парсы шығанағындағы бірқатар мұнай нысандарына және танкерлерге соққы жасап, бұл жағдай әлемдік мұнай мен газ бағасының күрт өсуіне әсер етті.
Бағаның қымбаттауы АҚШ ішінде де саяси қысымды күшейтіп отыр. Сарапшылардың пікірінше, жанармай бағасының өсуі Дональд Трамп әкімшілігі үшін негізгі ішкі саяси мәселелердің біріне айналған.
Айта кетейік, АҚШ Ормуз бұғазы мен Харк аралын бақылауға алу үшін құрлық әскерін күшейтпек.