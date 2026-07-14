Ормуз бұғазында бірнеше кеме шабуылға ұшырады
АСТАНА. KAZINFORM — Ормуз бұғазында жүрген бірнеше кеме шабуылға ұшырады, деп хабарлайды БелТА.
Әзірге шабуылға ұшыраған кемелердің қай елге тиесілі екені туралы ақпарат жарияланған жоқ.
Сондай-ақ Tasnim агенттігінің мәліметінше, Иранның оңтүстігіндегі Бендер-Аббас, Конарак, Чабахар қалалары мен Ларак аралында бірнеше жарылыс болды.
Жарылыстар зымыран соққылары салдарынан болған. Конаракта кемінде 4, ал Чабахар маңында шамамен 6 жарылыс тіркелген.
Айта кетейік, АҚШ пен Иран бір-біріне қайтадан шабуыл жасады.
Сонымен қатар Иран билігі Ормуз бұғазы арқылы кемелердің өтуі дәл қазір мүмкін емес екенін ескертті.