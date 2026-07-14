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    Ормуз бұғазында бірнеше кеме шабуылға ұшырады

    АСТАНА. KAZINFORM — Ормуз бұғазында жүрген бірнеше кеме шабуылға ұшырады, деп хабарлайды БелТА.

    Ормуз бұғазында бірнеше кеме шабуылға ұшырады
    Фото: Рixabay

    Әзірге шабуылға ұшыраған кемелердің қай елге тиесілі екені туралы ақпарат жарияланған жоқ.

    Сондай-ақ Tasnim агенттігінің мәліметінше, Иранның оңтүстігіндегі Бендер-Аббас, Конарак, Чабахар қалалары мен Ларак аралында бірнеше жарылыс болды.

    Жарылыстар зымыран соққылары салдарынан болған. Конаракта кемінде 4, ал Чабахар маңында шамамен 6 жарылыс тіркелген.

    Айта кетейік, АҚШ пен Иран бір-біріне қайтадан шабуыл жасады.

    Сонымен қатар Иран билігі Ормуз бұғазы арқылы кемелердің өтуі дәл қазір мүмкін емес екенін ескертті. 

    АҚШ Иран Әлемде
    Динара Маханова
    Динара Маханова
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