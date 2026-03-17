Ормуздың жабылуынан Азия елдері отын үнемдеуге көшті
АСТАНА. KAZINFORM - Шри-Ланка мемлекеттік мекемелер үшін әр сәрсенбіні жұмыс істемейтін күн деп жариялады. Бұл шешім Ормуз бұғазы жабылып, АҚШ пен Израильдің Иранға қарсы соғысы басталғаннан кейін энергия тасымалдаушылар бағасының өсуіне байланысты жанармайды үнемдеу мақсатында қабылданды.
Бұл туралы BBC-ге сілтеме жасап Аrmenpress хабарлады.
- Бізге кез келген қиындыққа дайын болу керек, жақсыдан да күдер үзбеген жөн», - деді президент Анура Кумара Диссанаяке жоғары лауазымды шенеуніктермен өткен шұғыл кеңесте.
Азияның бірқатар елі жанармайды үнемдеу үшін түрлі шаралар қабылдап жатыр.
Мәселен, Таиланд үкіметі ауа баптағыш құрылғыларды аз пайдалану үшін тұрғындарға классикалық костюмдердің орнына қысқа жеңді жейде киюге кеңес берді. Мьянмада жеке автокөліктердің қозғалысы мемлекеттік тіркеу нөміріне қарай кезекпен шектелді.
Бангладешде университеттер үшін Рамазан кезіндегі демалыс мерзімі ертерек белгіленіп, электр энергиясын үнемдеу үшін жарық жоспармен беріледі.
Филиппинде кейбір мемлекеттік мекемелер қызметкерлеріне аптасына кемінде бір күн қашықтан жұмыс істеу міндеттелді. Сонымен қатар президент Фердинанд Маркос кіші мемлекеттік секторда аса қажет емес іссапарларға тыйым салды.
Вьетнам билігі азаматтарды жанармайды үнемдеу үшін үйде көбірек болуға шақырып отыр. Үкімет сондай-ақ велосипед тебуді, көлікті бірге пайдалануды, қоғамдық көлікті таңдауды және жеке автокөлікті қажет болмаған жағдайда қолданбауды ұсынды.
Ормуз бұғазы арқылы әлемдік мұнай қорының шамамен 20 пайызы тасымалданады. 2025 жылға қарай бұл бұғаз арқылы өтетін мұнай мен газдың 90 пайызға жуығы мұнайды ең көп импорттайтын аймақ — Азияға бағытталмақ.
Айта кетейік, Ормуз бұғазындағы жүк тасымалы 90%-ға төмендеді.
Ал Иран Ормуз бұғазын ашпаймыз деп отыр.