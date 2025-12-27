KZ
    11:28, 27 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Өрт сөндірушілер өртеніп жатқан үйден 17 адамды аман алып шықты

    КӨКШЕТАУ. KAZINFORM – ТЖМ өрт сөндірушілері өрт кезінде 17 адамды құтқарды. Бұл туралы ТЖМ баспасөз қызметі хабарлады.

    Өрт сөндірушілер өртеніп жатқан үйден 17 адамды аман алып шықты
    Фото: Видеодан алынған скрин

    Ақмола облысының Көкшетау қаласында екі қабатты көппәтерлі тұрғын үйдің электр қалқанында өрт шыққан. 

    Оқиға орнына келген ТЖМ қызметкерлері өртті 6 шаршы метр аумақта жедел түрде сөндірді.

    Кіреберістегі қатты түтінденуге байланысты ТЖМ қызметкерлері үш буынды сатының көмегімен терезе ойықтары арқылы 17 адамды, оның ішінде 5 баланы құтқарып қалды.

    Айта кетелік құтқарушылар үйге шырша орнатқан кездегі қауіпсіздік шараларын түсіндіріп берген еді

     

