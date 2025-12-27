11:28, 27 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Өрт сөндірушілер өртеніп жатқан үйден 17 адамды аман алып шықты
КӨКШЕТАУ. KAZINFORM – ТЖМ өрт сөндірушілері өрт кезінде 17 адамды құтқарды. Бұл туралы ТЖМ баспасөз қызметі хабарлады.
Ақмола облысының Көкшетау қаласында екі қабатты көппәтерлі тұрғын үйдің электр қалқанында өрт шыққан.
Оқиға орнына келген ТЖМ қызметкерлері өртті 6 шаршы метр аумақта жедел түрде сөндірді.
Кіреберістегі қатты түтінденуге байланысты ТЖМ қызметкерлері үш буынды сатының көмегімен терезе ойықтары арқылы 17 адамды, оның ішінде 5 баланы құтқарып қалды.
Айта кетелік құтқарушылар үйге шырша орнатқан кездегі қауіпсіздік шараларын түсіндіріп берген еді.