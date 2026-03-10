Орта дәліз: Еуропа мен Азияны байланыстыратын көпір
АСТАНА. KAZINFORM — Соңғы 7 жылда Транскаспий халықаралық көлік бағыты (ТХКБ) бойынша тасымал көлемі 5 есеге өсіп, жылына 0,8 млн тоннадан 4,5 млн тоннаға дейін ұлғайды. Көлік министрлігі таратқан ақпаратқа қарағанда, кейінгі жылдардағы өсім «Орта дәліздің» жаһандық логистикадағы рөлін айтарлықтай арттырып отыр.
Сонымен қатар контейнерлік тасымалдарда едәуір өсім бар. 2025 жылдың қорытындысы бойынша аталған бағыт арқылы шамамен 77 мың ЖФЭ тасымалданған. 2029 жылға қарай бұл көрсеткішті 300 мың ЖФЭ-ге жеткізу жоспарланған.
— Бүгінде ТХКБ Қытайды, Қазақстанды, Кавказ елдерін, Түркияны және Еуропа нарықтарын байланыстыратын қалыптасқан мультимодальды көлік артериясына айналды. Тасымал көлемінің артуы тек инфрақұрылымды кеңейтудің ғана емес, сонымен қатар маршрутқа қатысушы елдер мен көлік операторлары арасындағы стратегиялық әріптестіктің дамуының нәтижесі, — делінген Көлік министрлігінің ақпаратында.
Ведомствоның мәліметінше, өсімнің негізгі факторлары:
- халықаралық тасымалдар үшін қолайлы жағдай жасау, соның ішінде кедендік рәсімдерді жеңілдету;
- жеткізу мерзімдерін қысқарту есебінен маршруттың бәсекеге қабілеттілігін арттыру (мерзімдер 28-32 күннен 13-17 күнге дейін қысқарды);
- логистикалық операциялардың сенімділігі мен ашықтығын қамтамасыз ететін «бір терезе» қағидаты бойынша жүк тасымалына сұраныстың артуы.
— Бұл бағыттағы жұмыстар 2022 жылы Ақтау қаласында және 2025 жылы Алматы қаласында қабылданған ТХКБ бойындағы «тар жерлерді» жою жөніндегі Қазақстан, Әзербайжан және Грузияның бірлескен жол карталары аясында жалғасады, — деп хабарлады Көлік министрлігінен.
Бұған қоса, теміржол және порт инфрақұрылымын жаңғырту шеңберінде Құрық порты акваториясында су түбін тереңдету жұмыстары аяқталды. Биыл осындай жұмыстарды Ақтау портында жүргізу жоспарланған. Сондай-ақ Құрық портында БАӘ-нің «Abu Dhabi Ports Group» компаниясымен бірлесіп қуаттылығы 5 млн тонна болатын «Саржа» көпфункционалды терминалының құрылысы жүргізіліп жатыр.
Сонымен қатар, Көлік министрлігінің дерегінше, Ақтау портында контейнерлік хабтың құрылысы аяқталып, Құрық портының № 1 айлағындағы көтерме-өтпелі көпір жаңғыртылған. Грузияның Поти портында қуаттылығы 120 мың ЖФЭ болатын қазақстандық терминал іске қосылды.
Еуропалық одақ Ақтау портындағы № 3 және № 12 айлақтарды қайта жаңғырту жобасына грант бөлуде. Қаражат қолайсыз ауа райы жағдайларында теңіз порттарының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін, соның ішінде желге төзімді STS-крандарын қоса алғанда, тиеу-түсіру техникасын сатып алуға бағытталады.
— Сауда флотын дамыту аясында Baku Shipyard кеме жасау зауытында екі контейнер тасымалдаушы кемеге тапсырыс берілді. Олардың құрылысы 2027 жылы аяқталады. Сол жылы тағы алты әмбебап құрғақ жүк кемесін жеткізу жоспарланып отыр. Теміржол саласында ұзындығы 2 мың км-ден асатын инфрақұрылымды жаңғырту жұмыстары жүргізілуде. 2025 жылы жалпы ұзындығы 911 км болатын жобалар аяқталды. Олардың ішінде Достық-Мойынты учаскесінде екінші жолдарды салу (836 км) және Алматы стансасының айналма теміржол желісі (75 км) бар. Бұл учаскелер ТХКБ бағытының құрамына кіреді, делінген ведомствоның хабарламасында.
Бүгінде ТХКБ жаһандық логистикалық желінің маңызды бөлігі, Еуропа мен Азияны байланыстыратын көпір ретінде танылып үлгерді. Маршрутқа қатысушы елдер оның дамуын жалғастыру, халықаралық жүк жөнелтушілер үшін тартымдылығын арттыру және өткізу қабілетін ұлғайту бағытындағы бірлескен жұмысты жалғастырып келеді. Осылайша, ТХКБ-ның институционалдық мәртебесін арттыру мақсатында Әзербайжанмен ТХКБ-ны дамыту жөніндегі үкіметаралық ынтымақтастық туралы келісімнің жобасы әзірленген. Құжатқа жақын арада қол қойылмақ.
Айта кетейік, бұған дейін Қазақстан мен Вьетнам «Орта дәліз» арқылы жүк тасымалын жеделдетуді жоспарлап отырғанын жазған едік.