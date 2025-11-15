KZ
    Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттерінің басшылары Ислам өркениеті орталығына барды

    АСТАНА. KAZINFORM — Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттерінің басшылары Ислам өркениеті орталығын аралады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: Ақорда

    Президенттерге орталық ислам өркениетінің бір бөлшегі саналатын Өзбекстанның бай мәдени-рухани мұрасын терең зерттеу және насихаттау мақсатында құрылғаны жөнінде баяндалды.

    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

    Мұндағы ең басты жәдігер – Осман Құраны. Ал оның жан-жағында Құран сүрелерінің санына сәйкес 114 ежелгі кітап қойылады.

    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

    Еске сала кетейік, бұған дейін Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан басшылары Ислам өркениеті орталығына келгенін жазғанбыз. 

