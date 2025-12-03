KZ
    15:54, 03 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Орталық Азия жастары цифрлық гендерлік зорлық-зомбылыққа қарсы өз шешімдерін ұсынды

    АСТАНА. KAZINFORM — Астанада «Гендерлік зорлық-зомбылыққа қарсы белсенді іс-қимылдың 16 күні» науқаны аясында Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түрікменстан және Өзбекстаннан келген 30 студент интернет пен білім беру ортасын баршаға қауіпсіз етуге бағытталған жобаларын таныстырды.

    Орталық Азия жастары цифрлық гендерлік зорлық-зомбылыққа қарсы өз шешімдерін ұсынды
    Фото: Камла Мүлік/Kazinform

    — 25 қарашадан бастап республикада гендерлік зорлық-зомбылыққа, оның ішінде цифрлық кеңістіктегі зорлық-зомбылыққа қарсы арнайы науқан өтіп жатыр. «Жастар цифрлық гендерлік зорлыққа қарсы» тақырыбындағы Орталық Азия кейс-чемпионат соның жалғасы. Бес елден келген жастар өз көзқарасын, өз шешімдерін ұсынып, нақты кейстер мен стратегия жасауды үйреніп жатыр, — деді ҚР ІІМ Басқару академиясының докторанты, Комиссия мүшесі Гүлмира Шрахметова.

    Ол бұл чемпионаттың жыл сайын дәстүрлі түрде БҰҰ-Әйелдер құрылымының қолдауымен ұйымдастырылатынын атап өтті.

    Орталық Азия жастары цифрлық гендерлік зорлық-зомбылыққа қарсы өз шешімдерін ұсынды
    Фото: Камла Мүлік/Kazinform

    Финалда ұсынылған жобалардың бірі Түрікменстаннан келген командаға тиесілі. Инженерлік-технологиялық университеттің студенті Айсұлтан Есенова олардың идеясы кешенді тәсілге негізделгенін айтты.

    — Біз әзірлеп жатқан телеграм-ботқа қыз-келіншектер жүгініп, психологтердің көмегін, әрекет ету жөніндегі кеңестерді немесе заңгерлердің байланысын ала алады. Осы жобаны мектептер мен университеттерде енгізуді ұсынамыз. Кейін бұл құжаттарды тиісті министрліктермен келістіру қажет, — деді ол.

    Орталық Азия жастары цифрлық гендерлік зорлық-зомбылыққа қарсы өз шешімдерін ұсынды
    Фото: Камила Мүлік/Kazinform

    Айсұлтанның айтуынша, жоба әлі сынамалы кезеңінде, бірақ команда оның мектеп оқушыларынан бастап, аймақ тұрғындарына дейін қолжетімді құралға айналуын көздеп отыр.

    Іс-шара БҰҰ Даму бағдарламасының өңірлік бастамасы аясында ЮНФПА, ДДСҰ, «БҰҰ-әйелдер» құрылымы және БҰҰ Балалар қоры (ЮНИСЕФ) бірлесе ұйымдастырылды.

    Айта кетейік, елордалықтар гендерлік зорлық-зомбылық бойынша тегін кеңес ала алатынын жазған едік.

    Камила Мүлік
    Камила Мүлік
    Автор
