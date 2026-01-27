Орталық Азияны біріктіретін «Zhibek Zholy» туристік пойызы наурызда сапарға шығады
АСТАНА. KAZINFORM — Орталық Азияда Қазақстан Республикасын, Өзбекстан Республикасын және Тәжікстан Республикасын біртұтас трансшекаралық бағыт аясына біріктіретін «Zhibek Zholy» халықаралық туристік пойызы жобасы жалғасады, деп хабарлайды Туризм индустриясы комитеті.
Жобаның кезекті кезеңін іске асыру 2026 жылғы 20–25 наурыз аралығына жоспарланған.
— Сапар Ұлы Жібек жолының тарихи бағытымен өтіп, Алматы — Түркістан — Самарқанд — Душанбе — Ташкент — Алматы қалаларын қамтиды. Жоба өңірдің негізгі тарихи-мәдени және рухани орталықтарымен танысуды көздейді, сондай-ақ мемлекетаралық туристік ынтымақтастықты дамытуға және тұрақты трансшекаралық туристік маршруттарды қалыптастыруға бағытталған, — делінген комитет хабарламасында.
Маршрут аясында қатысушылар түркі әлемінің рухани ордасы — Түркістан қаласына, ислам өркениетінің маңызды тарихи орталықтарының бірі — Самарқандқа, бай мәдени мұрасы бар астана — Душанбе қаласына, сондай-ақ өңірдегі ірі әкімшілік әрі туристік орталық саналатын Ташкентке сапар шегеді. Бағдарламада экскурсиялық қызмет көрсету, тарихи-мәдени мұра нысандарын аралау және маршрутқа қатысушы елдердің дәстүрлерін танытатын мәдени іс-шаралар өткізу қарастырылған.
