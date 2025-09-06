KZ
    22:21, 06 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Орталық мемлекеттік органдар арасындағы республикалық Спартакиада ресми ашылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Жақсылық Үшкемпіров атындағы Жекпе-жек сарайында орталық мемлекеттік республикалық Спартакиаданың ашылу салтанаты өтті.

    футзал
    Фото: Туризм және спорт министрлігі

    Туризм және спорт министрлігі мәліметінше, биылғы бәсекеде 26 мемлекеттік мекеменің қызметкерлері жүлдеге таласып жатыр.

    Руслан Есеналин
    Фото: Туризм және спорт министрлігі

    – Бұл жарыстың басты мақсаты - спорт арқылы ұжымдық рухты нығайту, салауатты өмір салтын дәріптеу және мемлекеттік қызметкерлер арасындағы достық пен сыйластықты арттыру. Биылғы додада 20-дан астам командадан 1000-ға жуық қатысушы өзара мықтыны анықтайды. Барлықтарыңызға сәттілік, әділ бәсеке және жарасымды жеңістер тілеймін, - деді ҚР ТСМ Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің төрағасы Руслан Есеналин.

    Волейбол
    Фото: Туризм және спорт министрлігі

    Сайысқа қатысушылар 4-7 қыркүйек аралығында волейбол, футзал, қазақ күресі, үстел теннисі, қол күрес, тоғызқұмалақ, шахмат, 3х3 баскетболдан сынға түседі.

    теннис
    Фото: Туризм және спорт министрлігі

    Бұған дейін ҚР Туризм және спорт вице-министрі Серік Жарасбаев Қазақстандағы пара хоккей спортының дамуы жайлы айтқан болатын.

     

    Тегтер:
    Күрес Волейбол Спорт Шахмат Теннис
    Эльмира Оралбаева
    Автор
