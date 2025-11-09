Өскемен көшелеріне көктайғаққа қарсы не себіліп жатыр
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Өскемен қаласында көктайғаққа қарсы материал ретінде тұзды молынан пайдаланудан бас тарту туралы шешім қабылданды.
Былтыр қала тұрғындары көшелерге тұздың себілуіне қарсылық білдірген болатын. Олардың айтуларынша, тұз қолданылатын қоспа көлік дөңгелектері мен аяқ киімді бүлдіреді.
Биыл Өскемен қаласының әкімдігі көктайғаққа қарсы материал ретінде тұзды молынан пайдаланудан бас тарту туралы шешім қабылдаған.
- Қала тұрғындарының өтініші бойынша биыл қолданылатын тұз мөлшері азайтылды. Тек қауіпті учаскелер мен өткелдерде ғана 30% тұз бен 70% құм қоспасы қолданылады, ал қаланың басқа аудандарында 100% құм қолданылады, - делінген әкімдік таратқан ақпаратта.
Еске салсақ, осыған дейін Өскемен қаласында ауа қолайсыздығына байланысты жол апаты күрт көбейгені хабарланған.