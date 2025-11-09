KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:20, 09 Қараша 2025 | GMT +5

    Өскемен көшелеріне көктайғаққа қарсы не себіліп жатыр

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Өскемен қаласында көктайғаққа қарсы материал ретінде тұзды молынан пайдаланудан бас тарту туралы шешім қабылданды.

    Тұман, көктайғақ: 28 желтоқсанға арналған ауа райы болжамы
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Былтыр қала тұрғындары көшелерге тұздың себілуіне қарсылық білдірген болатын. Олардың айтуларынша, тұз қолданылатын қоспа көлік дөңгелектері мен аяқ киімді бүлдіреді. 

    Биыл Өскемен қаласының әкімдігі көктайғаққа қарсы материал ретінде тұзды молынан пайдаланудан бас тарту туралы шешім қабылдаған. 

    - Қала тұрғындарының өтініші бойынша биыл қолданылатын тұз мөлшері азайтылды. Тек қауіпті учаскелер мен өткелдерде ғана 30% тұз бен 70% құм қоспасы қолданылады, ал қаланың басқа аудандарында 100% құм қолданылады, - делінген әкімдік таратқан ақпаратта. 

    Еске салсақ, осыған дейін Өскемен қаласында ауа қолайсыздығына байланысты жол апаты күрт көбейгені хабарланған

    Тегтер:
    Көктайғақ Ауа райы Шығыс Қазақстан облысы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар