KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    20:08, 13 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Өскемен мен Семей арасындағы жолда көлік қозғалысына тыйым салынды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Өскемен-Семей тасжолындағы учаскелердің бірі жабылды.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    ШҚО Төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, ауа райы қолайсыздығына, нақты айтқанда боран, көктайғақ пен жолдың дұрыс көрінбеуіне байланысты жолдардың бірі жабылды.

    — Сағат 19.00-ден бастап республикалық маңызы бар Өскемен-Семей тасжолының 10-103 шақырымында (Ұлан ауданы Герасимовка ауылы мен Абай облысы шекарасына дейінгі аумақ) көліктің барлық түрі үшін қозғалыс жабылады. Осы ретте, өңір жұртшылығына жолдардың жай-күйін «Дәрмен» мобильді қосымшасы арқылы біліп отыруға кеңес береміз, — деп хабарлады ведомство өкілдері.

    Бұған дейін дәл осы жолда тек тіркемесі бар жүк көліктерінің қозғалысына тыйым салынған болатын.

    Еске салсақ, осыған дейін Абай облысының полицейлері 100-ден астам көліктен тұратын автотізбекке жол көрсеткені хабарланған. 

    Тегтер:
    Аймақ Ауа райы Шығыс Қазақстан облысы жүргізуші Жол жабылды Көлік
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар