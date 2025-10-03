KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    01:45, 03 Қазан 2025 | GMT +5

    «Өскемен – Рахман қайнары» автожолында көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол көлік қозғалысына шектеу қойылғаны жайлы ақпарат жариялады.

    Жол жабылды
    Фото: Мақсат Шағырбай / Kazinform

    – 3 қазан сағат 01:30-да Шығыс Қазақстан облысында ауа райының бұзылуына байланысты «Өскемен – Алтай – Үлкен Нарын – Катон-Қарағай – Рахман қайнары» автожолының 6-66 шақырым аралығындағы учаскесінде (Ушанов ауылынан Серебрянск қаласына дейін) көліктердің барлық түрінің қозғалысына шектеу қойылады, - делінген хабарламада.

    1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Бұған дейін «Үшарал — Достық» автожолындағы қардан қорғайтын қоршаулар қирап қалғанын жазған болатынбыз.

     

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Шығыс Қазақстан облысы Өскемен Жол Көлік
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар