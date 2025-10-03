01:45, 03 Қазан 2025 | GMT +5
«Өскемен – Рахман қайнары» автожолында көлік қозғалысына шектеу қойылды
АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол көлік қозғалысына шектеу қойылғаны жайлы ақпарат жариялады.
– 3 қазан сағат 01:30-да Шығыс Қазақстан облысында ауа райының бұзылуына байланысты «Өскемен – Алтай – Үлкен Нарын – Катон-Қарағай – Рахман қайнары» автожолының 6-66 шақырым аралығындағы учаскесінде (Ушанов ауылынан Серебрянск қаласына дейін) көліктердің барлық түрінің қозғалысына шектеу қойылады, - делінген хабарламада.
1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.
