Өскеменде 5 мыңға жуық абонент жарықсыз қалды
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Өскемен қаласында электр энергиясының апатты түрде өшуі салдарынан 4800 абонент жарықсыз қалды.
Жібек маталар комбинаты ықшамауданында электр қуатындағы іркілістер шамамен сағат 16:00-ден кейін басталған. Қазіргі уақытта тұтынушыларды қайта қосу жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Энергетиктердің мәліметінше, апатты өшіру сол жағалаудағы бірнеше аумақты қамтыған. Атап айтқанда, 19-шағынаудан, Нұрлыжол шағынауданы және Молдағұлов көшесі жарықсыз қалған. Оқиғаның себептерін анықтау үшін сол жерге арнайы бригада жіберілді.
– 12 сәуір күні қаланың сол жағалауындағы бірқатар ауданда электр энергиясы апатты түрде өшірілді. Соның салдарынан 4800 абонент жарықсыз қалды. Қазіргі уақытта тұтынушыларды қайта қосу жұмыстары жүргізілуде. Себептерін анықтап, электрмен жабдықтауды қалпына келтіру үшін бригада жұмыс істеп жатыр, - деп хабарлады «БЭСК» АҚ баспасөз қызметі.
