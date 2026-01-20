Өскеменде ауаға тараған үш зиянды заттың мөлшері шекті деңгейден асып кеткен
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Өскемен қаласында ауаға тараған үш зиянды зат мөлшері рұқсат етілген шектен асып кеткені анықталды.
«Қазгидромет» РМК Шығыс Қазақстан облыстық филиалының мәліметіне сүйенсек, 20 қаңтарда Өскемен қаласында атмосфералық ауа сапасына мониторинг жүргізілді.
- Соның нәтижесінде ауаға тараған бірнеше зиянды заттың мөлшері шекті деңгейден асып кеткені анықталды. Ең жоғары көрсеткіштер күкіртсутек, күкірт диоксиді және көміртек тотығы бойынша тіркелді. Атап айтқанда, күкіртсутектің мөлшері шекті нормадан 2,470 есе, күкірт диоксиді 1,807 есе, ал көміртек тотығы 1,713 есе асқан, - делінген ақпаратта.
Сонымен қатар қаладағы қолайсыз метеорологиялық жағдайлар аяқталды. Синоптиктердің мәліметінше, ертең жел соғып, ауаның ластану деңгейі төмен болады деп күтіліп отыр.
Еске салсақ, осыған дейін еліміздің 8 қаласында ауа сапасының төмендейтіні хабарланған.