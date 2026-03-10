Өскеменде баланы анасына беру туралы сот шешімі орындалмаған
ӨСКЕМЕН.KAZINFORM - Өскемен қаласында баланы анасына беру туралы сот шешімі үш ай бойы орындалмаған. Бұл іске прокуратура араласып, мәселені шешті.
Кәмелетке толмаған баланың анасымен бірге тұрғылықты жерін айқындау туралы сот шешімі прокуратураның араласуынан кейін ғана нақты орындалды.
Шығыс Қазақстан облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі сот алқасының 2025 жылғы 27 қарашадағы қаулысымен бірінші сатыдағы сот шешімі өзгертіліп, 2022 жылы туған кәмелетке толмаған баланың анасымен бірге тұратын тұрғылықты жері айқындалды.
Апелляциялық саты істің мән-жайын зерттей отырып, баланың жасын, ата-анасымен эмоционалдық байланысын, психолог маманның қорытындысын, анасының тұрмыс жағдайы мен жұмыспен қамтылуын ескеріп, қыз баланың анасымен бірге тұруына кедергілердің жоқ екені туралы қорытындыға келді.
Сот актісі жарияланған күннен бастап заңды күшіне енді және міндетті түрде орындалуға жатады. Алайда сот шешімі ерікті түрде ұзақ уақыт бойы орындалмаған.
Үш айға жуық уақыт ішінде бала іс жүзінде анасына берілмей, оның заңды құқықтары мен кәмелетке толмағанның мүддесі бұзылған.
Бұзылған құқықтарды қалпына келтіру мақсатында қала прокуратурасы ден қою шараларын қабылдап, сот актісінің нақты орындалуын қамтамасыз етті.
Қабылданған шаралардың нәтижесінде заңды күшіне енген сот қаулысына сәйкес бала анасына берілді.
- Қала прокуратурасы сот шешімінің Қазақстан бүкіл аумағында міндетті түрде орындалуға тиіс екенін еске салады. Оларды орындамау заңда көзделген жауапкершілікке әкеліп соғады. Кәмелетке толмағандардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау прокуратура органдары қызметінің басым бағыттарының бірі болып қала береді, - делінген хабарламада.
