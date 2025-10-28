Өскеменде дзюдодан болған жарыс кезіндегі төбелес: Полиция тергеуді бастады
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Өскемен қаласындағы Жекпе-жек сарайында спортшылардың жаппай ерегісуіне қатысты полиция тергеу амалдарын қолға алды.
Оқиға Жекпе-жек сарайында дзюдодан өткен облыстық жарыс кезінде болған. Әлеуметтік желіге видео таратқан куәгерлердің айтуынша, жанжал шыққан соң спортшылар мен жаттықтырушылар арасында жаппай төбелес болған.
Аталған факті бойынша Шығыс Қазақстан облыстық полиция департаменті ресми ақпарат берді.
- Полиция оқиғаға қатысы бар барлық адамды анықтап, бөлімшеге жеткізді. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу басталған. Істің мән-жайын жан-жақты және толық анықтау үшін тиісті шаралар жүргізіліп жатыр. Тергеу мүддесіне байланысты оқиғаға қатысты өзге мәліметтер жария етілмейді, - деп хабарлады ведомство өкілдері.
