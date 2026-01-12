KZ
    23:30, 12 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Өскеменде экологтер сары түсті қар жауғаны туралы ақпаратты тексеріп жатыр

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Өскемендіктер қала аумағында жауған қардың түсі өзгергенін байқағандарын айтып жатыр.

    погода, снег, қар, ауа райы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Тұрғындардың айтуынша, қардың түсі сары-қоңыр, ал кей жерлерде қызғылт. Мұндай құбылыс әсіресе өндірістік аймақтарға жақын маңда байқалған. Әлеуметтік желілерде тараған фото-видеолар көпшіліктің назарын аударып, түрлі сауал туындатты.

    Осыған байланысты Шығыс Қазақстан облысы Экология департаментінің мамандары оқиға орнына шығып, қар жамылғысынан сынама алуға кірісті.

    — Қазіргі уақытта қаланың әр аумақтарында қар сынамалары алынып жатыр. Зертханалық талдаулар аяқталғаннан кейін қар түсінің өзгеру себебі анықталып, тиісті баға беріледі, — деп хабарлады департамент өкілдері.

    Ведомство мамандары зерттеу нәтижелері мен алдағы қабылданатын шаралар туралы қосымша ақпарат берілетінін атап өтті.

    Еске салсақ, осыған дейін Алматыда экологиялық шектеулері бар аймақ белгіленгені хабарланған. 

