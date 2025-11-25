KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    14:16, 25 Қараша 2025 | GMT +5

    Өскеменде қалың қар мен боран салдарынан жол апаты күрт артты

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Өскемен қаласында ауа райы қолайсыздығына байланысты жол апаттарының саны 2,5 есеге артып отыр.

    дождь, ливень, лужа, погода, ауа райы, жанбыр, автомобиль, көлік
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Кеше өңір бойынша қалың қар түсіп, боран соқты. Соның салдарынан Өскеменде жол-көлік оқиғалары көбейіп, көліктердің жыраға құлап кету фактілері тіркелді. 

    Полицейлер көшелер мен жолдарда қарға батып қалған жүргізушілерге көмек көрсетті.

    - Кеше қала бойынша 25 жол апаты болды. Осындай күндерде апат саны күрт өседі. Әдетте боран соқпағанда тәулігіне шамамен 10 шақты көлік соқтығысып жатады, - деп хабарлады Өскемен қалалық полиция басқармасынан.

    Осы ретте, тәртіп сақшылары жүргізушілерге жылдамдықты рұқсат етілген шектен асырмай, арақашықтықты сақтау қажеттігін ескертті. Сондай-ақ 1 желтоқсаннан бастап қысқы дөңгелекке ауыспаған автокөлік иелері әкімшілік жауапкершілікке тартылады. 

    Еске салсақ, осыған дейін Шығыс Қазақстан көшелері мен жолдары толассыз жауған қардан тазаланып жатқаны хабарланған

    Тегтер:
    Ауа райы Шығыс Қазақстан облысы Жол апаты
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
