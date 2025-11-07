Өскеменде қар жауған соң жол апаттарының саны 2 есеге артты
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Өскемен қаласында кешелі бері қар жауған соң жол апаттарының саны күрт көбейді.
5 қарашада қалада алғашқы қар жауды. Көлік жүргізушілерінің көбі дөңгелектерін қыстыққа айырбастап үлгермегендіктен және көліктер арасындағы ара қашықтықты сақтамаудың салдарынан бір күнде көптеген жол апаты болды. Бұл туралы ШҚО Полиция департаментінің баспасөз қызметінен хабарлады.
- Негізінен Өскеменде бір күнде орташа есеппен 10, ары кетсе 15 жол апаты болатын. Ал қар жауған соң бір күнде 23 жол-көлік оқиғасы тіркелді. Қазір көшелерде көктайғақ байқалып отыр. Сондықтан жүргізушілерден барынша абай болу қажеттігін ескертеміз, - делінген ақпаратта.
Осы ретте, тәртіп сақшылары қысқы кезеңде жаздық дөңгелекпен жүруге тыйым салынғанын ескертті. Бұл талапты сақтамаған жүргізушілерге айыппұл салынады.
Еске салсақ, осыған дейін Ақмола облысында көктайғаққа қарамастан жазғы дөңгелекпен шыққан жүргізушілер жолдан қайтарылғаны хабарланған.