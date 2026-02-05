KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:29, 05 Ақпан 2026 | GMT +5

    Өскеменде қоқыс толған пәтер отқа оранды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Өскемен қаласында қоқыс толған үй өртенді. 

    Өскеменде қоқыс толған пәтер отқа оранды
    Фото: ТЖМ

    ШҚО төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, Әуезов даңғылы бойындағы бесқабатты тұрғын үйдің 3-қабатындағы пәтерде өрт шыққан. 

    Өскеменде қоқыс толған пәтер отқа оранды
    Фото: ТЖМ

    — Оқиға орнына шұғыл жеткен құтқарушылар саты орнатып, түтін тұмшалаған пәтер ішіне кірді. Сол кезде іште жиналып қалған қоқыс өртеніп жатты. ТЖД қызметкерлері бөлмелердің бірінен газ баллонын сыртқа алып шықты, — делінген ақпаратта.

    Өскеменде қоқыс толған пәтер отқа оранды
    Фото: ТЖМ

    Қазіргі уақытта өрт оқшауланды. Абырой болғанда, зардап шеккен ешкім жоқ.

    Өскеменде қоқыс толған пәтер отқа оранды
    Фото: ТЖМ

    Кадрлардан көрінгендей, пәтер иесі іште қоқыс жинай берген. Өрттің нақты неден шыққаны анықталып жатыр. 

    Сағат 15:20 шамасында құтқарушылардың күшімен 60 ш.м. алаңды шарпыған өрт сөндірілді. 

    Еске салсақ, осыған дейін Атырау қаласында ерлерге арналған түрме өртенгені хабарланған

    Тегтер:
    Өрт Шығыс Қазақстан облысы Төтенше оқиғалар, апаттар Өскемен
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар