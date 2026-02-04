Өскеменде қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде қашықтан оқуға көшу тәртібі бекітілді
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Өскемен қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде оқушыларды қашықтан оқыту форматына көшірудің нақты регламенті айқындалды.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай мен атмосфералық ауаның ластануы кезінде мектептердің жұмыс тәртібін айқындайтын жаңа құжат бекітілді.
Құжатқа сәйкес, ҚМЖ-ның бірінші деңгейі кезінде мектептер әдеттегі режимде жұмысын жалғастырады. Ал екінші және үшінші деңгейде шектеу шаралары енгізіледі.
Атап айтқанда, егер ҚМЖ-ның екінші деңгейі қатарынан үш күн сақталса, төртінші күні оқу процесі қашықтан оқыту форматына ауыстырылады. Ал үшінші деңгейдегі қолайсыз метеорологиялық жағдайда онлайн оқыту бірінші күннен бастап енгізіледі.
Сонымен қатар сабақ кестесіне де өзгерістер қарастырылған. Қашықтан оқыту форматындағы сабақтардың ұзақтығы балаларға түсетін жүктемені азайту мақсатында 30 минутты құрайды.
Өскемен қалалық білім бөлімінен аталған регламент оқушылардың қауіпсіздігі үшін қабылданғанын атап өтті.
- Құжат қолайсыз метеорологиялық жағдайлар мен ауаның ластануының білім алушылардың денсаулығына теріс әсер етуіне жол бермеу, білім беру процесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін әзірленді, - делінген ақпаратта.
Жаңа регламент білім бөлімінің 2026 жылғы 2 ақпандағы бұйрығымен бекітілді. Оның орындалуын бақылау ведомство басшылығына жүктелген.
Еске салсақ, осыған дейін Конституция жобасы қоршаған ортаны қорғауды ұлттық басымдық ретінде бекітетіндігі хабарланған.