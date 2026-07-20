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    Өскеменде көлік аударылып, 2 жасөспірім көз жұмды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Өскемен қаласында жол-көлік оқиғасынан екі жасөспірім мерт болды.

    апат
    Фото: ҚазАқпарат

    Қала прокуратурасының мәліметіне сүйенсек, көлікті кәмелеттік жасқа толмаған бозбала басқарған.

    - Алдын ала дерек бойынша ол жеңіл автокөлікті басқара алмай қалған. Соның салдарынан автокөлік жол жиегіндегі бөгетке соғылып, аударылып түсіп, кейіннен өртеніп кеткен, - делінген ақпаратта.

    Жол-көлік оқиғасы салдарынан көлікте болған екі жасөспірім жолаушы көз жұмды. Жүргізуші ауруханаға жеткізілді.

    Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінің 345-бабы 4-бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр.

    Еске салсақ, осыған дейін Түркістан облысында екі көлік соқтығысып, 7 адам көз жұмғаны хабарланған.

    Оқиға Шығыс Қазақстан облысы Жол апаты Көлік
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
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