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    Өскеменде көлік қаққан 6 велосипедші жасөспірімнің қазіргі жағдайы қалай

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Өскемен қаласында велосипед теуіп келе жатқанда көлік қаққан жасөспірімдердің қазіргі жағдайы белгілі болды.

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    Фото: pexels.com

    ШҚО Денсаулық сақтау басқармасы баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, көлік қаққан 6 жасөспірім бірден ауруханаға жеткізілген.

    - 14-17 жас аралығындағы жасөспірімдер Шығыс Қазақстан облыстық Ана мен бала орталығына жеткізілді. Тексеруден және қажетті медициналық көмек көрсетілгеннен кейін бесеуі амбулаториялық емдеуге жіберілді, - делінген ақпаратта.

    Ал жабық бассүйек-ми жарақаты деген алдын ала диагноз қойылған бір адам ауруханаға жатқызылған. Қазір ол Ана мен бала орталығында тиісті ем алып жатыр.

    Еске салсақ, осыған дейін Өскеменде велосипед теуіп келе жатқан 6 жасөспірімді көлік қаққаны хабарланған. 

    Оқиға Шығыс Қазақстан облысы Өскемен Жасөспірім
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
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