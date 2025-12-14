Өскеменде май өндіретін жаңа зауыт ашылды
АСТАНА. KAZINFORM — Жобаны жүзеге асыру 2021 жылы басталды. Жалпы инвестиция көлемі 26 миллиард теңгеден асты, оның ішінде 2,5 миллиард теңге жергілікті бюджеттен бөлінді, деп хабарлайды АШМ баспасөз қызметі
Өскеменде Шығыс Қазақстан облысындағы май өнеркәсібі саласында заманауи және ең жоғары технологиялы кәсіпорындардың бірі саналатын ALTAI MAI толық циклді май экстракциялық зауытының салтанатты ашылуы өтті.
Жаңа кешен майлы дақылдарды өңдеудің шикізатты қабылдаудан бастап оны дайындау, экстракциялау, рафинациялау және дайын өнімді қаптауға дейінгі барлық кезеңдерін қамтиды.
— Кәсіпорынның өндірістік қуаттылығы — тәулігіне 500 тонна күнбағыс дәні. Зауыт өсімдік майлары, шрот және пеллеттер өндіреді, бұл шикізатты тиімді пайдалану мен ішкі және сыртқы нарықта сұранысқа ие өнім түрлерін кеңейтуге мүмкіндік береді, — делінген министрлік таратқан ақпаратта.
Компания өкілдері әрбір шикізат партиясы көпсатылы сапаны бақылаудан өтетінін, өндірісте экологиялық таза технологиялар енгізілгенін, олар қоршаған ортаға әсерді азайтып, халықаралық стандарттарға сәйкес келетінін айтады.
Мұндай тәсіл дайын өнімнің жоғары сапалылығын және өндірістің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.
